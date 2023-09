F1: Daniel Ricciardo com regresso previsto para o GP do México | AutoSport

Daniel Ricciardo continua a sua recuperação, depois da lesão contraída no GP dos Países Baixos. O piloto australiano está próximo da recuperação, mas com as boas prestações de Liam Lawson, a equipa não vem necessidade de apressar o regresso de Ricciardo.

Ainda não se sabe qual será a prova em que veremos o #3 de volta ao cockpit do Alpha Tauri, mas é pouco provável que aconteça no GP do Catar, próxima prova do campeonato. O GP dos EUA poderá ser palco do regresso, mas isso depende da recuperação do piloto. Ricciardo tem o lugar assegurado para 2024 e Liam Lawson está a fazer um trabalho estupendo, pelo que não há pressão para acelerar o processo. Há rumores que apontam o GP do México para o regresso de Ricciardo. Liam Lawson só volta a ter uma prova na Super Fórmula, onde compete a tempo inteiro este ano, no final de outubro.