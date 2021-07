F1: Daniel Ricciardo ciente que ainda tem de melhorar | AutoSport

Daniel Ricciardo conseguiu terminar o GP da Grã-Bretanha no 5º posto, a primeira vez que ficou nos cinco primeiros nesta época. Como é óbvio, não tem sido fácil da vida do australiano, ficando mais vincadas as suas dificuldades em conduzir o McLaren, com o facto do seu companheiro de equipa elevar a fasquia, com corridas muito boas.

Ricciardo diz que já passou o ponto de ficar frustrado, mas que ainda precisa de melhor o seu rendimento.

“Por vezes, ainda é frustrante”, disse Ricciardo à Motorsport.com. “Mas provavelmente já passei o ponto de ficar frustrado. Penso que agora é uma espécie de realidade que ainda preciso de encontrar mais alguma coisa e preciso apenas estar em sintonia com o carro. Essa é provavelmente a melhor maneira de o dizer. Portanto, acho que agora não é nada de novo para mim. Eu sei e estou ciente de que provavelmente ainda vai continuar a ser um processo.

O piloto australiano afirma na mesma entrevista, que não entrou em pânico com as dificuldades sentidas no princípio do ano, mas que trabalhou para perceber onde perdia tempo.

“Não entrei em pânico no início, mas estava ciente de que estava a perder terreno e tentar compreender onde estava a perder e o que é que era preciso para me ajudar a conseguir mais aqueles três ou quatro décimos por volta”.