F1: Daniel Ricciardo ansiava pela pausa de verão | AutoSport

Daniel Ricciardo mostrou-se bastante ansioso pela pausa de verão, ainda mais este ano, depois de um início de temporada muito difícil.

Ricciardo registou pontos em apenas quatro dos 13 Grandes Prémios realizados até ao momento, com o companheiro de equipa Lando Norris a superá-lo de forma gigantesca, tendo já 76 pontos para apenas 19 do australiano.

O piloto ainda tem um ano restante no seu contrato, porém, segundo as mais recentes indicações, a McLaren já não conta com ele para 2023, tendo fechado acordo com o compatriota Oscar Piastri para o substituir.

Em declarações prévias à ‘tempestade’ do mercado de pilotos e com vista à pausa de três semanas antes do Grande Prémio da Bélgica, Ricciardo insistiu: “Preciso [da pausa de verão].”

“Mais ainda porque não têm sido uns bons seis meses, mas mesmo que a época estivesse a correr lindamente, penso que a pausa ainda é agradável só para espairecer.”

Daniel Ricciardo acrescentou ainda que é difícil aguentar o ritmo da Fórmula 1 durante tanto tempo e mostrou-se bastante ansioso para o início da pausa de verão:

“A F1 nestes dias é intensa e mesmo os hotéis estão cheios de gente e os fins-de-semana estão tão cheios, que penso que apenas fugir do ‘circo’ durante algumas semanas vai ser agradável”.