F1, Daniel Ricciardo aliviado após anúncio de rescisão de contrato | AutoSport

Daniel Ricciardo fala de uma sensação de alívio de estar ao volante em Spa-Francorchamps, após rescisão de contrato com a McLaren.

A equipa de Woking pagou a Ricciardo uma indemnização significativa para rescindir o seu contrato um ano antes do que aquilo que era previsto, após dois anos menos felizes do piloto australiano, onde era constantemente alvo de muita pressão para obter bons resultados.

Sem planos seguros sobre o que fará a seguir na sua carreira, mas com o desejo de permanecer na Fórmula 1, Ricciardo diz que foi difícil aproveitar o fim-de-semana de corrida em Spa até estar ao volante do seu carro.

“Não tem sido certamente o fim-de-semana mais divertido ao passar por tudo isto, mas ao mesmo tempo foi bom voltar ao carro e tentar deixar tudo para trás, divertir-me um pouco”, disse Ricciardo. “Quando todas as luzes vermelhas se acendiam, eu estava a sorrir e estava apenas feliz por estar novamente naquele momento”.

“Havia certamente algumas partes de que gostei. Estou contente pelo anúncio estar feito, e espero que se torne um pouco mais divertido nas últimas oito corridas”.

No entanto, a corrida de Ricciardo não correu como seria planeado, uma vez que mais uma vez falhou a ida aos pontos, partindo da sétima posição da grelha e tendo terminado apenas no 15º lugar.

“Tive velocidade no segundo sector, mas depois no primeiro e no terceiro não consegui passar com o comboio de DRS… Foi uma corrida bastante longa e frustrante. Parecia apenas que estávamos à espera de um erro”, afirmou Ricciardo.