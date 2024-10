F1: Daniel Ricciardo ainda tem a porta aberta na Red Bull

Daniel Ricciardo pode ter-se despedido da F1, mas há ainda hipóteses de regressar. São remotas, mas existem e uma delas até surpreende.

Daniel Ricciardo ainda não é uma carta totalmente fora do baralho, pelo menos do que diz respeito à Red Bull, com Christian Horner a deixar uma “janela” aberta para o regresso de Ricciardo:

“Espero que ele continue no desporto”, disse Horner sobre Ricciardo no podcast F1 Nation. “Deixámos bem claro que queremos que ele continue a ser um embaixador da equipa. Claro que nunca se sabe, se o Liam não conseguir fazer o trabalho, se o Checo não conseguir fazer o trabalho, sabemos qual é a capacidade do Daniel. Mas acho que ele sabe que, na idade em que está, teve uma grande carreira. Tantas recordações, a coisa mais nojenta de sempre foi beber champanhe da sua bota suada. Mas ele conseguiu que algumas pessoas incríveis bebessem o champanhe do seu sapato suado.”

É um sinal que Horner quer manter Ricciardo por perto para qualquer eventualidade. Não é segredo que Horner gosta muito de Ricciardo e acredita muito nele. Só assim se entende o esforço que ele fez para manter o australiano:

“Fiz tudo o que estava ao meu alcance para lhe dar o máximo de tempo no carro, para que ele pudesse cumprir o seu objetivo, caso contrário ele teria saído do carro depois de Barcelona. Todos os pilotos estão sob pressão para cumprir o prometido, mas a razão pela qual Daniel estava no carro era para se colocar de novo em posição de estar lá para apanhar os pedaços se o Checo não cumprisse o que se esperava. O problema é que eles tiveram problemas de forma em alturas diferentes. O Checo começou a época muito bem, muito forte. O Daniel estava a ter dificuldades e depois, quando o Checo perdeu a forma, o Daniel encontrou um pouco de forma, mas nunca foi suficientemente convincente para dizer ‘OK, devíamos trocar os dois pilotos’.”

Liam Lawson sabe que não tem uma tarefa fácil. Depois da espetacular estreia no ano passado, chega com expetativas muito mais elevadas, a uma equipa que não tem sido muito competitiva, contra um piloto (Yuki Tsunoda) que está em boa forma.

“Ele vai sofrer uma penalização de motor, por isso tem uma reentrada mais suave, mas é claro que vai ser avaliado em relação ao seu companheiro de equipa”, explicou Horner. “Ele foi muito rápido contra ele no ano passado. Acho que o Yuki voltou a acelerar este ano, por isso vai ser fascinante ver a rapidez com que ele se adapta, a rapidez com que ele se dá bem.”