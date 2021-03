F1: Daniel Ricciardo ainda não está 100% confortável no carro

Daniel Ricciardo está contente com a sua adaptação ao MCL35M, mas admitiu que ainda não está 100% adaptado à sua nova máquina. O piloto australiano teve pouco tempo para se ambientar ao novo carro e entende que ainda não pode aproveitar toda a sua performance. A travagem, um dos pontos fortes de Ricciardo deverá ser de mais fácil adaptação em relação ao Renault:

“Com a mudança da Red Bull para a Renault e da Renault para a McLaren, a travagem é talvez o que vou ter de me habituar mais. Essa é também a área que estou a tentar dominar e onde estou a tentar compreender onde está o limite do carro. Mas em geral, nos últimos anos, a McLaren tinha aparentemente um carro muito bom em travagem. Por isso, depois de me adaptar então deverá estar tudo bem. Esperemos então ver de novo algumas boas ultrapassagens da minha parte”, disse Ricciardo, segundo o Motorsport.com.“Não quero admitir que ainda não encontrei o limite. Mas a realidade é que leva algum tempo a chegar aos cem por cento. Penso que estou a chegar perto, mas estou eu em completa sintonia com o carro? Ainda não. Trata-se realmente de me pôr confortável no carro. Claro que isso leva tempo, mas não quero que demore muito”, conclui Ricciardo.