F1: Daniel Ricciardo acredita que o carro pode dar mais

A Renault esteve relativamente bem nos testes de Barcelona, com um andamento interessante para o ataque ao quarto lugar. Não estiveram tão exuberantes quanto a Racing Point, mas fizeram um trabalho sólido e as impressões são positivas.

A equipa francesa quer recuperar do mau ano 2019 e pretende encurtar as distâncias para as equipas da frente e atacar o quarto lugar. Embora sem deslumbrar em Barcelona, a equipa fez um bom trabalho e Daniel Ricciardo afirmou que o carro pode dar um pouco mais:

“Existe a parte que estamos a reservar porque é apenas um teste”, disse ele à Autosport.com “Sabemos que não somos tão rápidos quanto a Mercedes, mas não sei o que eles estavam a fazer mas não me quero iludir. Não estou necessariamente empolgado com o tempo que fizemos, mas se eu colocasse os pneus C5 e fossemos P6, ficaria decepcionado.”

“É bom, pelo menos, colocamos uma boa volta. Conseguimos usar um bom pneu relativamente bem. Portanto, há pontos positivos. Sabemos que não é necessariamente o que iremos conseguir em Melbourne. Mas é positivo vermos que extraímos um tempo rápido “.

Ricciardo, no entanto, reconhece que provavelmente havia mais um décimo no carro, mas mesmo isso não seria suficiente para levar a melhor sobre a Mercedes.

“Há sempre um décimo, mas talvez na melhor das hipóteses, teríamos conseguido 1m16.0s, 1m16.1s, mas não acho que conseguíssemos ficar ficar abaixo dos 16. Talvez eu pudesse baixar mais um pouco com outro conjunto de pneus. Fizemos um bom tempo com o que temos.”

Esta pré-epoca foi algo estranha e ficamos com a sensação que a maioria das equipas está a esconder algo, o que também parece ser o caso com a Renault. As indicações são boas mas sente-se que a equipa não quis mostrar tudo. Resta esperar pela primeira prova do ano.