F1, Daniel Ricciardo: “Acho que melhoramos no balanço geral do carro…”

Daniel Ricciardo acredita que possa ter conseguido quase extrair ao máximo o seu Renault no último dia de testes em Barcelona. Ricciardo fechou o último dia com o terceiro tempo mais rápido, sendo que na manhã era mesmo ele quem liderava a tabela, sendo depois batido por Valtteri Bottas e Max Verstappen.

“Sabemos que não somos tão rápidos como a Mercedes. Mas, não olho para as primeiras classificações, mas se colocamos os C5 e fomos sextos, não estou desapontado.”

“Foi bom colocar uma volta boa. Também conseguimos usar os pneus bem. Mais uma coisa positiva. Já fazemos isto há algum tempo, mas ainda não sabemos como vamos estar na qualificação em Melbourne. Mas temos muitos positivos.”

“Acho que melhoramos no balanço geral do carro. Sinto mais a traseira do carro e nas curvas de média velocidade conseguimos sair melhor. Temos mais fiabilidade. Sei que a Renault queria muito melhorar este ponto.”