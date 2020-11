F1, Daniel Ricciardo: “A Renault está longe de ser a favorita…”

Na luta pelo terceiro lugar do Campeonato de Construtores da Fórmula 1 a Racing Point, após um excelente resultado no Grande Prémio da Turquia, é quem lidera a batalha. Na quinta posição segue a Renault com uma desvantagem de 18 pontos. Para Daniel Ricciardo, a Renault não é a favorita nesta batalha.

Admitindo que não é a situação a ideal, o piloto australiano diz que a Renault vai dar o seu melhor nas três corridas finais. Ao autosport.com, Ricciardo afirmou: “Não somos os favoritos [na batalha pela terceira posição dos construtores], mas ainda existem três corridas. Se fosse apenas uma ou duas, eu estaria mais pessimista, mas ainda temos hipóteses. Infelizmente não estivemos bem na Turquia, mas conhecemos o Bahrein e estamos preparados”.