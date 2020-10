F1, Daniel Ricciardo: “A Red Bull já foi campeã com a Renault…”

A partir de 2022 a Red Bull Racing e a AlphaTauri não vão ter motorização da Honda. Agora, a procura por um novo fornecedor é intensa, com Helmut Marko e Christian Horner a colocarem como prazo o final de 2020, para que a entrada nas novas regulamentações, em 2022, seja feita de forma competitiva.

Nesta questão, a Mercedes já disse que não forneceria motores à Red Bull, restando assim a Ferrari e a Renault. A marca francesa já equipou os motores da equipa austríaca, tendo a parceira dado campeonatos mundias. Mas, em 2018 a relação não acabou bem. Apesar disso, o antigo piloto da Red Bull Racing e atual piloto da Renault, Daniel Ricciardo, espera que a as duas marcas possam voltar a correr juntas.

«Eu não decido nada, mas penso que eles podem resolver as coisas. Apesar da má relação no final, a Red Bull venceu corridas com a Renault. Eles até foram campeões mundiais, por isso penso que podem voltar a ser candidatos ao título», afirmou Ricciardo ao Motorsport Magazin.