F1, Daniel Ricciardo: “a Mercedes tem que descobrir mais potência no seu motor” | AutoSport

Daniel Ricciardo é um dos pilotos que entende que a Mercedes tem de melhorar o seu motor. Não é coincidência o facto das três equipas clientes da Mercedes, McLaren, Aston Martin e Williams serem neste momento as três últimas do campeonato de construtores. Não é só por causa do motor, mas principalmente.

A juntar a isso, a Mercedes tem problemas igualmente com o seu chassis, o W13.

Daniel Ricciardo, piloto da McLaren, acha que a Mercedes está com falta de potência no motor: “Não quero ser duro com a McLaren mas temos de resolver os nossos problemas, e também não é segredo que a Mercedes tem que descobrir mais potência no seu motor.

O ideal é as equipas poderem ‘carregar’ aerodinamicamente os seus carros e ter motor para ultrapassar o ‘arrasto’ por isso provocado, mas neste momento os ‘Mercedes’, leia-se equipas com motor Mercedes estão a rodar com configurações de menos downforce para compensar a menor potência.

O melhor exemplo foi o que vimos na disputa entre Charles Leclerc e Max Verstappen na corrida. Veja que os dois Ferrari foram segundo e terceiro na qualificação, mas na velocidade máxima foram apenas 13º e 14º, o que sugere que Leclerc e Carlos Sainz rodaram com muito downforce, o que foi bom na qualificação, porque aqueceram bem os pneus, mas na corrida viu-se a diferença de velocidade entre Leclerc e Max Verstappen.

Seja como for, Ricciardo está descansado: “Digamos que, nesta situação, não há melhores mãos em que eu preferisse que o problema estivesse”, referindo que confia plenamente na Mercedes para resolver a questão.