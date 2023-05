F1: Daniel Ricciardo a caminho da Alpha Tauri? | AutoSport

Daniel Riccardo foi até Faenza para fazer um assento na fábrica da Alpha Tauri. Nesta fase em que Nyck de Vries enfrenta dificuldades de adaptação, a ida de Ricciardo está a fazer aumentar a especulação.

Não há como disfarçar a fraca campanha de Nyck de Vries até ao momento. O piloto neerlandês teve uma excelente estreia pela Williams em Monza, no ano passado, e tornou-se num alvo apetecível para várias equipas. O acordo acabou por ser feito com a Alpha Tauri e as expetativas eram elevadas, dada a experiência em várias categorias. Mas as quatro primeiras corridas têm dado uma imagem muito pálida do piloto campeão do mundo de Fórmula E. Ora a sombra de Daniel Ricciardo vai pairando e a ida do australiano à fábrica da equipa em Itália fez aumentar o tom da especulação.

No entanto, é preciso realçar que a ida de Ricciardo à fábrica da Alpha Tauri não surpreende, pois sendo piloto de reserva da Red Bull e da Alpha Tauri em algumas corridas, teria sempre de fazer o assento para o monolugar da equipa. Mas com a má forma de Nyck de Vries a prolongar-se, a entrada do australiano na sua antiga equipa pode ganhar força. É mais um elemento de pressão para o neerlandês que já vê a estrutura da Red Bull a exigir melhores resultados em breve com o GP de Espanha a a referência. Se não houver melhorias até lá, o seu lugar fica em risco. Ou seja, de Vries tem Imola, Mónaco e Barcelona para mostrar o que pode fazer.