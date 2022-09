F1, Daniel Ricciardo: “2018 foi o ano da transição para Max Verstappen” | AutoSport

Max Verstappen é agora um dos melhores pilotos do mundo, lidera o campeonato de F1 com larga margem e está a caminho do bicampeonato, algo que apenas seis pilotos conseguiram. Mas há um momento de viragem na carreira do piloto, um antes e um depois, o ponto em que Verstappen passou de promessa a confirmação. Daniel Ricciardo relembrou esse momento.

Ricciardo admitiu que fica feliz por ver o sucesso de Verstappen, piloto de quem foi colega de equipa durante duas épocas e com quem se bateu de igual para igual. O australiano afirmou que a maturidade fez a diferença no caso de Max e que a segunda metade da época 2018 foi o ponto de viragem:

“Ele rapidamente encontrou uma maneira de corrigir os erros que fazia, amadureceu muito. Assim, penso que em 2018 ele fez provavelmente a maior transição de rapaz para homem. Penso que alguma maturidade fora da pista fez com que os seus resultados em pista fossem um pouco mais consistentes”, disse o australiano. “Ver agora o que ele faz, penso: se não posso ser eu, então estou contente por ser ele. Porque pelo menos sinto-me como se lhe tivesse dado uma boa luta e isso faz-me parecer bem”.