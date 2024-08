F1, Daniel Riccardo: “Não se tem muitas segundas oportunidades…”

Daniel Ricciardo diz-se ‘frustrado’ por ter terminado fora dos pontos em Zandvoort e está claramente a ver a vida andar para trás no que à F1 diz respeito, pois a estrutura da Red Bull deu-lhe a oportunidade de refazer a sua confiança e a mostrar novamente o que ‘prometeu’ na fase inicial da sua carreira, mas o australiano não está a ‘devolver’ a ‘gentileza’. Zandvoort foi só mais um capítulo…

Na verdade, o colega de equipa, Yuki Tsunoda, não está a fazer muito melhor, mas esperava-se bem mais de Ricciardo, que não teve uma má corrida em Zandvoort, mas sim uma péssima qualificação…

A RB está a tentar defender a sua sexta posição na classificação dos construtores durante as restantes corridas, uma vez que a Haas se encontra a apenas sete pontos de distância, mas a equipa italiana teve um mau começo após a pausa de verão. Enquanto Ricciardo foi eliminado da primeira ronda de qualificação, o seu companheiro de equipa Yuki Tsunoda fez a 12ª volta mais rápida antes de descer na ordem durante o Grande Prémio, terminando em 17º.

O australiano teve uma corrida mais bem sucedida, melhorando para P12, mas com a Aston Martin e a Alpine a marcarem pontos, Ricciardo apontou a luta apertada do meio do pelotão desta época como uma razão para as dificuldades da RB. “Neste meio do pelotão, quando um carro está a trabalhar bem num determinado circuito, é possível dar um grande salto”, disse após a corrida.

“O nosso equilíbrio foi digno de pontos, mas havia alguns carros e pilotos que estavam a funcionar a um nível superior. Por vezes, temos de aceitar isso. Hoje estou mais satisfeito com o panorama geral. É difícil dissecar algo tão cedo após a qualificação, especialmente quando não corre bem.

Acho que, no fundo, estava frustrado e desiludido comigo próprio, mais do que qualquer outra coisa. Sim, em retrospetiva, podíamos ter feito algumas coisas no carro para ajudar, mas, no final do dia, também temos de gerir um carro complicado, por vezes.

Fiquei desiludido comigo próprio por não ter conseguido lidar melhor com a situação e, como disse ontem, na Q1, se saíres, acabou-se. Não temos muitas segundas oportunidades.”

Tsunoda perdeu uma posição na fase inicial da corrida antes de ter de ir às boxes duas vezes numa sucessão relativamente rápida, o que o deixou preso no tráfego durante a maior parte da tarde. Explicou que a RB “dividiu a estratégia pela boxe”, mas “não correu como queríamos”.

“Quando fomos às boxes, na volta em que fomos às boxes, era tudo demasiado tarde”, acrescentou Tsunoda. “Quando estava a voltar à pista, estava sempre atrás dos carros e sempre preso no ar sujo.

Para ser honesto, acho que não executámos nada do nosso carro. Não estou a culpar a estratégia, mas o momento em que o fizemos foi completamente errado. A qualificação foi boa e também tivemos sorte no ritmo, mas acho que maximizei o que podemos fazer com o nosso carro. Para ser honesto, a corrida esteve longe do lugar que queríamos. Eu queria pelo menos conseguir alguma coisa, mas no final da corrida não levámos nada, por isso foi muito difícil.”