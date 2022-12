F1: Dança das cadeiras dos últimos dias pode levar Andreas Seidl para a Sauber | AutoSport

Andreas Seidl pode estar de saída da McLaren para apostar no projeto da Sauber, a que se juntará a Audi dentro em breve, depois da saída de Frédéric Vasseur da estrutura suíça, substituindo por sua vez Mattia Binotto na Ferrari. A imprensa internacional avança que a confirmação da saída de Seidl de Woking pode estar por horas.

Seidl já trabalhou no grupo Volkswagen, tendo sido chefe de equipa da Porsche em LMP1 na altura em que a marca alemã ganhou três títulos do WEC consecutivos de 2015 a 2017, entrando no programa da McLaren em 2019 com o objetivo de ajudar a equipa a regressar aos lugares do topo da classificação.

Recordamos que além das saídas de Mattia Binotto da Ferrari, substituído por Vasseur e deixando um lugar vago na gestão da Alfa Romeo/Sauber, também Jost Capito deixou surpreendentemente o lugar na Williams.