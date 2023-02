F1, Dan Fallows: “Queremos subir na grelha” | AutoSport

Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin revelou que o novo carro é de facto novo, com muitas novidades em relação ao carro de 2022. Claro que a questão do desenvolvimento contínuo existe e segundo o diretor técnico, dois terços do carro serão diferentes no final da época.

“A equipa de design foi inflexível na sua vontade de abordar estes regulamentos sem concessões. Queremos subir na grelha e começar a desafiar as equipas da frente – e não se pode fazer isso sentando-nos atrás e sendo conservadores”, disse Fallows. O AMR23 é um desenvolvimento significativo do carro que aperfeiçoámos na segunda metade de 2022 – e melhorámo-lo em todas as áreas críticas. Otimiza as soluções que sentimos que nos ofereceriam mais desempenho, e encarna a visão conjunta que abraçámos e construímos em conjunto nos últimos meses. Agora precisamos de nos concentrar em apresentar um programa ambicioso, mas eficiente de atualizações para a primeira corrida e para o resto da temporada”.