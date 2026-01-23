F1: Dan Fallows é o novo diretor técnico da Racing Bulls
A Racing Bulls anunciou a contratação de Dan Fallows como novo diretor técnico, reforçando a liderança técnica da equipa para 2026. O britânico, com vasta experiência em F1 e em aerodinâmica, chega em abril e ficará responsável pela orientação global dos trabalhos de conceção, aerodinâmica e desempenho do projeto.
Fallows reportar‑se‑á diretamente a Tim Goss, diretor técnico executivo, e terá sob a sua alçada a definição do rumo técnico do conjunto, integrando diversas áreas-chave do desenvolvimento do carro. Esta mudança sucede à saída, no início de 2025, de Jody Egginton, que abandonou o posto para assumir funções na Red Bull Advanced Technologies.
O percurso profissional de Fallows começa ainda no início dos anos 2000 na Jaguar Racing, passando depois pela Red Bull e, mais recentemente, pela Aston Martin, onde deixou o cargo de diretor técnico no final de 2024 e saiu definitivamente em 2025. Esta longa carreira em equipas de topo serve de pano de fundo ao seu novo papel na Racing Bulls.
A equipa encaixa este reforço numa fase em que prepara uma formação de pilotos renovada para o próximo ano. Ao lado do piloto já presente, Liam Lawson, junta‑se o vencedor de corridas na Fórmula 2 Arvid Lindblad; ambos já testaram o novo modelo VCARB 03 num shakedown em Imola.
As declarações oficiais destacam o valor da experiência de Fallows e a ambição técnica do projecto, sublinhando a importância de continuar a evoluir competitivamente.
Dan Fallows afirmou:
“Estou muito satisfeito por me juntar à VCARB num momento entusiasmante para a equipa. Existe uma visão clara e uma forte ambição técnica, e estou ansioso por trabalhar de perto com o Tim e com o grupo de engenharia para ajudar a impulsionar o desempenho e continuar a construir a equipa para o futuro”.
Alan Permane, diretor da equipa, declarou:
“O Dan tem uma enorme experiência, e o seu conhecimento técnico e capacidade de liderança serão um verdadeiro trunfo à medida que continuamos a desenvolver‑nos e a progredir em termos competitivos. Estamos muito satisfeitos por lhe dar as boas‑vindas à VCARB”.
