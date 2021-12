F1, Damon Hill: “seria triste para a F1 se o título fosse decidido num acidente” | AutoSport

Em declarações ao Autosport inglês, Damon Hill, antigo campeão mundial de Fórmula 1, em 1996, é de opinião que tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen têm que levar a disputa pelo título até ao fim não permitindo que esta se resolva da mesma forma que o Mundial de Fórmula 1 de 1994, quando ele e Michael Schumacher se envolveram num acidente, desistindo ambos na sequência dessa situação.

Hill adverte que ambos têm a “obrigação de ser corretos” e que seria “muito triste para F1” se a temporada terminasse com mais controvérsia, leia-se, um acidente entre ambos tal como sucedeu em Monza e Silverstone e quase sucedeu em Imola e no Brasil: “Penso que seria triste para a F1 se o título fosse decidido num acidente”, disse Hill, assegurando que não seria bom para ninguém que uma situação desse tipo ficasse a pairar sobre o campeonato, tal como sucedeu em 1994, com as pessoas ainda a falarem disso hoje em dia.

Hill admite que um piloto resistir à tentação de ser um defensor agressivo é muito difícil, mas como sucedeu em Jerez 1997, com Jacques Villeneuve e Michael Schumacher, às vezes as coisas não correm bem, mesmo para quem parece estar na mó de cima…