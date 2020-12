F1, Damon Hill: “Sérgio Pérez tem a maturidade que a Red Bull precisa”

Damon Hill considera que a entrada de Sérgio Pérez é benéfica para a equipa e que a sua experiência pode trazer mais competitividade.

A Red Bull tem apostado tudo em Max Verstappen para chegar ao título, mas Hill considera que a aposta em Pérez é acertada pois a sua experiência e maturidade poderão ajudar a equipa a evoluir mais:

“Penso que Sérgio, sendo mais maduro, tendo mais experiência, será capaz de ver o que se passa”, disse o Campeão Mundial de 1996 no podcast ‘In The Pink’ de Natalie Pinkham. “A vida de Sérgio não depende da Red Bull, por isso ele será capaz de agir como um piloto forte e eles terão de ouvir o que ele diz porque ele tem bastante experiência agora – mais do que Max. Quando se tem um piloto muito talentoso, por vezes uma equipa pode estar a ser prejudicada porque o piloto diz ‘gosto disso’ e por vezes pode estar errado. Um piloto pode ter tanto talento natural que pode conduzir qualquer coisa, não importa quão mau seja, ainda assim pode fazê-lo andar depressa. Mas isso não significa necessariamente que estejam a ir na direção certa com o carro”.