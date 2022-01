F1, Damon Hill: Sergio Perez “foi capaz de fazer frente às forças dentro da Red Bull” | AutoSport

Desde Daniel Ricciardo em 2018, foram já 3 os companheiros de Max Verstappen na Red Bull. Pierre Gasly foi o primeiro piloto que substituiu o australiano quando este se mudou para a Renault, mas não chegou ao fim da época e deu lugar a Alexander Albon, que por sua vez não foi o escolhido pela equipa para fazer dupla em 2021. Sobre Sergio Perez, um piloto fora do raio de ação da Red Bull, pairava a incerteza se conseguiria manter-se no lugar para 2022. Assim foi, conseguindo vencer uma prova e chegar ao pódio por mais quatro vezes.

Para o antigo piloto e campeão do mundo, Damon Hill a experiência do piloto mexicano fez toda a diferença para continuar como piloto da Red Bull.

“Senti sempre que Checo [Sergio Perez], por ter muito mais experiência, foi capaz de fazer frente às forças dentro da Red Bull que tornam a vida difícil para um jovem piloto. Portanto, isto é algo que eles têm de aprender, é ser um pouco mais duro quando se trata de negociar o seu lugar. E eu penso que quando se tem a obrigação para com a Red Bull, porque eles apoiaram a carreira, é muito difícil dizer: ‘Ei, espera um minuto, eu quero que seja assim’”, explicou o britânico no podcast F1 Nation.