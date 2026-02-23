F1: Damon Hill regressa à Williams como embaixador, 30 anos após o seu título

A Williams anunciou o regresso de Damon Hill como Embaixador Oficial da equipa, no ano em que se assinalam 30 anos da conquista do seu título mundial de Fórmula 1, em 1996. O britânico volta assim a uma estrutura onde viveu os momentos mais marcantes da sua carreira.

Hill integrou a Williams inicialmente como piloto de testes e de reserva, assumindo um lugar a tempo inteiro em 1993. Nesse ano conquistou a sua primeira vitória, na Hungria, iniciando um ciclo de forte competitividade para a equipa.

Em 1994 contribuiu para o título de Construtores e esteve perto de se sagrar campeão, numa decisão polémica na última corrida com Michael Schumacher. Dois anos depois, em 1996, garantiu o Campeonato do Mundo de Pilotos com oito vitórias, selando o título com um triunfo emotivo no Japão. Tornou-se assim o primeiro filho de um campeão mundial de Fórmula 1 a alcançar também o título.

Ao longo de quatro temporadas com a Williams, somou 21 vitórias, 20 pole positions e 19 voltas mais rápidas. O seu legado permanece como um dos mais relevantes da história da equipa.

Hill junta-se a um grupo de embaixadores que inclui Jacques Villeneuve — seu antigo colega de equipa e campeão mundial em 1997 — e Jamie Chadwick, tricampeã da W Series e vencedora na Indy NXT e nos LMP2. Chadwick assumirá igualmente um papel de mentoria junto da jovem Jade Jacquet na F1 Academy.

Damon Hill afirmou:

“A Williams é um lugar verdadeiramente especial para mim e foi onde vivi alguns dos momentos mais marcantes da minha carreira. Sinto-me incrivelmente privilegiado por ter feito parte deste desporto e por ter alcançado o que alcancei. Regressar como Embaixador é uma honra. É uma oportunidade para celebrar a história da equipa e ajudar a apoiar o seu legado e o seu futuro”.

James Vowles, diretor de equipa, acrescentou:

“É uma honra dar as boas-vindas ao Damon de volta à Atlassian Williams F1 Team como Embaixador. Poucas pessoas representam esta equipa como ele. O Damon desempenhou um papel determinante numa das eras mais bem-sucedidas da nossa história, tornando-se campeão do mundo com a Williams e deixando um legado que continua a inspirar a equipa”.

O responsável sublinhou ainda:

“Estamos igualmente muito satisfeitos por continuar a contar com a Jamie Chadwick e o Jacques Villeneuve como Embaixadores. Juntos formam um grupo impressionante que reflecte tudo aquilo que a Williams representa: a nossa história, o compromisso em abrir portas e desenvolver talento, e a ambição de voltar a competir ao mais alto nível”.