F1: Damon Hill realça a importância da estratégia em 2021

Com uma das épocas mais renhidas dos últimos anos pela frente, todos os pormenores serão importantes para a decisão do título. Damon Hill acredita que a estratégia das equipas será fundamental e será a diferença entre o sucesso e o desaire. Quando questionado sobre o que poderá fazer a diferença este ano, Hill deu a sua receita:

” O título vai ser decidido pela tática. Vai ser decidido por quão bem preparadas estarão as equipas para os fins de semana, pela forma do piloto e pelo acerto na estratégia. Penso que essa é uma receita fantástica para corridas de automóveis. Temos uma competição muito, muito renhida entre duas equipas que têm o seu carro num bom nível, em que a Red Bull deu um salto em frente”.

“Pode ser que a Mercedes tenha sofrido mais do que a Red Bull com este novo regulamento sobre o fundo plano”, Hill continuou. “Sendo um carro “low rake” (traseira baixa), esta conversa sobre as diferentes filosofias da atitude do carro com a elevação da traseira, tem de facto uma enorme influência. Também ouvimos Aston Martin queixar-se, dizendo efetivamente que o regulamento os prejudicou mais do que os carros com uma traseira mais baixa. Os Mercedes não são tão expressivos, mas definitivamente vão ter uma luta pela frente”.