F1: Damon Hill propõe uso dos três compostos de pneus durante as corridas | AutoSport

Continuam as sugestões para melhorar as corridas e Damon Hill juntou mais uma. Segundo o campeão britânico, o uso de três compostos durante as corridas poderia melhorar o espetáculo.

No desporto, não se deve ter a mente fechada e todas as ideias devem, pelo menos, ser consideradas, pois podem trazer benefícios ou inspiração para mudanças que possam de facto trazer melhorias. A ideia de Damon Hill é relativamente simples, apesar de ir contra a tendência de redução do número de pneus usado por fim de semana:

“Ter de usar os três compostos [de pneus] criaria outro desafio, por isso é possivelmente uma coisa boa. Já ouvi isso antes, mas aumentaria a quantidade de paragens nas boxes. Penso que há definitivamente um argumento para dizer que, se se pretende emoção e um pouco mais de desafio, porque não?”, argumenta Hill.

É um facto que as paragens nas boxes trazem mais tempero às corridas e tendencialmente, as corridas com mais paragens são as que têm mais incerteza. Assim, talvez possa ser uma ideia que mereça alguma atenção.