F1: Damon Hill preocupado com o circuito de Jidá | AutoSport

Jidá é mais uma adição ao calendário da F1, uma nova pista citadina pensada para ser rápida, fluida e desafiante. Mas Damon Hill considera que pode ser rápida demais.

Os circuitos citadinos não permitem erros e os pilotos têm de manter a concentração máxima durante toda a prova. Num circuito com as caraterísticas da nova pista esse aspeto é ainda mais relevante pois o traçado permite antever velocidades altíssimas com as barreiras sempre por perto. Hill mostrou-se algo preocupado com a nova pista:

“A pista, vamos descobrir, vai ser um grande desafio pelo aspeto das coisas”, disse Hill, falando no podcast da F1 Nation. “Estou um pouco preocupado com a velocidade. Não há escapatórias. Eles têm a barreira SAFER, que é como se faz em Indianápolis, mas vai ser uma pista de muito alta velocidade e não vai haver muito espaço para escapatórias. É uma pista de muito alto risco. Isso chama sempre a sua atenção como piloto”.

Hill diz que é demasiado difícil saber se o circuito vai se adequar mais à Red Bull ou à Mercedes antes do fim-de-semana.

“É muito difícil de julgar, porque é uma pista com um aspeto invulgar”, afirmou ele. “Comparei-a como Baku, e foi-me dito por Ross Brawn que disse: ‘Não, não, não é nada disso’. É um tipo de pista completamente diferente. Penso que pode ser um cruzamento entre algo como Singapura e Baku .”Penso que é ótimo que não haja referências e seja uma pista desconhecida, mais ainda neste ponto crucial do campeonato. Isto vai ser muito importante para o campeonato”.