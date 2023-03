F1, Damon Hill: Lawrence Stroll “provou que todos estavam errados” | AutoSport

Houve sempre dúvidas sobre a real capacidade da Aston Martin passar a competir por um lugar entre as equipas do topo da classificação do mundial de Fórmula 1, apesar do forte investimento de Lawrence Stroll. No entanto, o bom início desta temporada, na opinião do antigo piloto e campeão do mundo da disciplina Damon Hill, comprovou que o investimento trouxe resultados competitivos.

“Lawrence gastou dinheiro e juntou esta equipa e penso que todos pensaram ‘Lawrence sabes que vais perder muito dinheiro aqui’”, disse Hill ao canal britânico Sky. “Mas provou que todos estavam errados. Montou esta equipa, produziu o carro. Têm Dan Fallows, que é um ex-Red Bull e sabe uma ou duas coisas sobre o que a Red Bull anda a tramar. Por isso, há conhecimento daquilo que se faz entre os adversários, mas certamente não vão receber qualquer ajuda da Red Bull a partir de agora”.

A Aston Martin investiu fortemente na fábrica de Silverstone, passando a ser uma das mais avançadas da Fórmula 1 quando terminarem as obras, além de terem aumentado a sua capacidade técnica com a vinda de vários engenheiros da Red Bull e outras equipas do topo da F1. Dan Fallows foi um dos casos mais polémicos, tendo a Red Bull e Aston Martin chegado a um acordo antes da discórdia entre as partes ter chegado a tribunal.