F1, Damon Hill: “Gostava que Sérgio Pérez tivesse ido para a Ferrari”

Sérgio Pérez garantiu um lugar na Red Bull, certamente uma grande oportunidade para o mexicano que regressa assim a uma equipa de topo. Mas Damon Hill gostava de ver Pérez de vermelho.

Para o campeão do mundo de 1996, Pérez na Ferrari era um cenário que lhe agradava mais:

“É uma grande mudança , mas há muito tempo que venho dizendo que gostaria de o ter visto na Ferrari”, disse Hill no podcast ‘In The Pinkham’s’ de Natalie Pinkham.

“Acho que ele é um piloto sólido para uma equipa. Ele parece não entrar en jogo políticos e é muito apreciado. Fiquei tão impressionado com ele quando fomos ao Grande Prémio do México e ele teve trabalho até à morte porque era claramente o herói local. Mas manteve um sorriso no seu rosto e deu a todos o que queriam. Pensei que se o vissem num Ferrari ficariam ainda mais loucos. Toda a América iria torcer por ele”.