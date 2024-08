F1: Damon Hill encoraja Yuki Tsunoda a considerar a saída 

“Se fosse ele [Yuki Tsunoda], estaria a telefonar para a Aston Martin porque é japonês e eles têm a Honda a caminho”, disse Hill, que ainda sugeriu que Max Verstappen provavelmente preferiria Ricciardo como companheiro de equipa. “Quando vemos imagens do Max a sair do circuito num helicóptero com o Daniel Ricciardo, a sorrirem. Ficamos com a sensação de que Danny Ric e Max estão juntos. O Max ficaria muito feliz com o Danny Ric como colega de equipa. Se o seu poder é tal na equipa que quase pode influenciar essa decisão, então penso que existe pressão para que o Danny entre na equipa. O seu desempenho tem melhorado. Não há dúvidas quanto a isso”.

Como tal, aproveitando o espaço de comentário no ‘podcast’ F1 Nation, Hill salientou que o desempenho consistente e o potencial de Tsunoda poderiam ser mais bem apreciados na Aston Martin, onde as oportunidades de crescimento e progressão na carreira poderiam ser mais acessíveis, aproveitando a aliança entre a equipa britânica e a fabricante de unidades motrizes Honda.

