F1, Damon Hill: “Domínio da Mercedes era superior ao da Red Bull” | AutoSport

Com a Red Bull a mostrar-se mais forte que a concorrência, muito dizem que poderemos estar perante uma nova era de domínio, mas Damon Hill não acredita que o domínio da Red Bull seja tão avassalador.

Com a Ferrari e até a Mercedes não muito longe da Red Bull, Hill não vê o domínio da Red Bull a ser tão vincado quanto o da Mercedes nos anos anteriores, o que poderá permitir uma reaproximação aos campeões em título:

“A Red Bull não é tão dominante. Eu falei com Andrew Shovlin [diretor de engenharia da Mercedes] sobre isto. A Red Bull não é tão dominante como a Mercedes na mudança para a era híbrida. Eles eram tão dominantes, que tiveram de subestimar um pouco o seu domínio porque, caso contrário, as outras equipas teriam protestado. Mas com Red Bull, vimos no final do GP de Abu Dhabi que a Ferrari não estava muito distante deles. Não sabemos quanto mais tinham em mãos, mas estavam muito perto de Red Bull. E também, no Brasil, a Mercedes foi competitiva num conjunto diferente de circunstâncias”.