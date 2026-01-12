F1: Damon Hill desafia Oscar Piastri a adotar uma postura mais firme

Damon Hill considera que Oscar Piastri deve adotar uma postura mais assertiva na McLaren se quiser lutar seriamente pelo título mundial de Fórmula 1. O antigo campeão do mundo acredita que o australiano pagou um preço elevado por seguir as chamadas “papaya rules” da equipa, que privilegiam a igualdade entre pilotos.

Ao longo da última temporada, Piastri assumiu frequentemente um papel de apoio a Lando Norris, em nome da filosofia de fair play defendida pela McLaren. No entanto, segundo Hill, essa abordagem acabou por beneficiar sobretudo o seu colega de equipa. Um dos exemplos mais marcantes ocorreu em Monza, quando Piastri foi instruído a devolver uma posição a Norris, após um erro da equipa na paragem nas boxes do britânico.

Para Hill, essa decisão representou um sacrifício significativo para o piloto australiano, que renunciou a pontos importantes numa fase decisiva da luta pelo título. O ex-campeão sublinha que, numa modalidade tão competitiva como a Fórmula 1, gestos de altruísmo podem comprometer ambições pessoais.

Com as novas regras previstas para 2026, Hill defende que o australiano deve entrar na nova temporada com uma mentalidade mais focada nos seus próprios objetivos e menos disposto a ceder terreno.

“Ele teve algum azar, é preciso dizê-lo, e acabou por sair prejudicado por causa de algumas decisões da McLaren na tentativa de ser justa” disse ao podcast Drive To Wynn. “Por exemplo, o Lando teve uma má paragem nas boxes em Monza e foi-lhe pedido que devolvesse a posição. Dar pontos a um piloto contra quem se pode estar a lutar pelo campeonato do mundo? Ele provavelmente vai olhar para isso e pensar: ‘Bem, talvez não volte a fazer isso’. Se eu estivesse no lugar dele no próximo ano, voltaria dizendo: ‘Gosto da equipa, tem sido ótimo, mas tenho de pensar em mim’. ‘É a minha carreira. Se surgir uma situação em que me pedem para devolver pontos ao meu colega de equipa, a pergunta é: porquê?’ ‘Não posso dar-me a esse luxo. Fiz isso no ano passado. Isso pode ter-me custado o campeonato do mundo’.”

Fotos: MPSA e McLaren