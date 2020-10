F1, Damon Hill: ” Campeões como Hamilton e Schumacher são raros”

Damon Hill comentou o feito de Lewis Hamilton, que igualou o número de vitórias de Michael Schumacher.

Para Hill. talentos como Hamilton e Schumacher são muito raros, pois são pilotos especiais e praticamente imbatíveis:

“Os campeões do nível de Lewis e Michael raramente nascem”, disse, citado pelo La Gazzetta dello Sport. “Como percebemos que eles são especiais? O facto de que quando eles chegaram à F1 todos levantaram as antenas, ficaram incrédulos com o que eles fizeram e uma emoção particular surgiu no desporto. ”

“No meu caso, isso não aconteceu … Eles têm algo mágico”, explicou ele. “ Achamos que eles podem ser batidos, mas não. Eles são humanos, é claro, mas se não temos o dom natural que eles têm, temos de que encontrar algo dentro de nós: às vezes podemos deixá-los para trás, mas é quase sempre impossível. Porque eles sabem pescar nas reservas de talento que têm, como Rafa Nadal e Roger Federer no ténis.”