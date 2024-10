F1: Damon Hill acredita que Max Verstappen tem vantagem sobre Lando Norris

Damon Hill acredita que Max Verstappen tem a vantagem sobre Lando Norris no campeonato de Fórmula 1 de 2024, apesar de Norris estar a diminuir a diferença com fortes desempenhos.

Poderia pensar-se que, dada a vantagem competitiva que a McLaren tem mostrado recentemente, o favoritismo na luta pelo título poderia cair tendencialmente para o piloto da McLaren.

Verstappen detém uma vantagem de 52 pontos quando faltam seis corridas e três sprints. Hill explicou que, apesar de Norris estar a persegui-lo, a vantagem de pontos de Verstappen coloca-o numa posição melhor, uma vez que é preferível defender uma liderança do que tentar reduzir a diferença. Hill comparou a situação de Verstappen à sua própria corrida pelo título de 1996, enfatizando a importância de manter a concentração e não calcular os pontos do campeonato no meio da corrida. Se Verstappen terminar consistentemente em segundo, ele não poderá ser ultrapassado por Norris.

“Acho que é melhor ter a vantagem e protegê-la”, disse o campeão mundial de 1996, falando no podcast F1 Explains. “Não tens nada a perder se estiveres a perseguir, mas ao mesmo tempo estás atrás. Por isso, é sempre uma posição melhor para se estar. No desporto automóvel, há tensão. Não se pode evitá-la. Por isso, é a capacidade de lidar com a tensão, de lidar com a pressão, mas acho que prefiro ter a liderança do que estar a tentar consegui-la”.

“Max tem tudo a perder. Foi uma coisa semelhante em 96 para mim, porque a diferença diminuiu no final da temporada, e isso pode ser um momento de ansiedade. É muito mais difícil. A certa altura, pensamos: “Estamos a ganhar, vamos ganhar”. E, claro, essa é a regra de ouro em todos os desportos – não nos precipitarmos. Na verdade, é preciso manter a mente no presente e manter sempre o mesmo ímpeto competitivo até que a bandeira caia ou cheguemos ao fim da época”.

“Há uma consideração tática, mas nunca se deve pensar no campeonato e tentar calcular os pontos quando se está a correr porque, em última análise, sabemos o resultado: temos de nos manter na frente.

“Se marcarmos o maior número de pontos, ganhamos o campeonato. Pode haver alturas em que se pode ceder a liderança, ou ceder a vitória de uma corrida, só para conseguir os pontos de que se precisa para ser campeão do mundo. É preciso calcular um pouco antes da corrida os cenários possíveis. Não se quer estar numa corrida a tentar resolver isso”, conclui.