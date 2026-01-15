F1: Damon Hill acredita que Lando Norris pode vencer vários títulos

Damon Hill, campeão do mundo de Fórmula 1 em 1996, acredita que Lando Norris tem potencial para conquistar vários títulos ao longo da sua carreira. Depois de se sagrar campeão em 2025, o piloto da McLaren recebeu o apoio público do antigo campeão britânico, que antevê um futuro de grande sucesso para o jovem inglês.

Norris garantiu o título de 2025 ao terminar o Grande Prémio de Abu Dhabi na terceira posição, resistindo à pressão final de Max Verstappen e vencendo o campeonato por apenas dois pontos. Com este triunfo, passou a integrar a lista restrita de campeões do mundo da Fórmula 1 desde 1950.

Segundo Damon Hill, conquistar o primeiro campeonato traz confiança e estabilidade emocional ao piloto, podendo funcionar como um impulso para novas vitórias. O ex-campeão considera que Norris tem características semelhantes às de pilotos como Michael Schumacher, que continuaram a vencer após o primeiro título.

#4 Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team (GBR) MCL39/Mercedes during the 2025 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, round 24 of the 2025 Formula 1 World Championship, which takes place from December 5th to 7th 2025 at the Yas Marina Circuit, Abu Dhabi (AE)

Hill acredita ainda que o principal desafio de Norris continuará a ser interno, nomeadamente a concorrência de Oscar Piastri, seu colega de equipa. O australiano liderou a classificação durante parte da época de 2025 e demonstrou um nível competitivo elevado, pelo que deverá regressar ainda mais forte na próxima temporada.

O antigo campeão prevê uma rivalidade intensa dentro da McLaren, com ambos os pilotos mais experientes após uma luta direta pelo título e mais determinados a corrigir falhas e a elevar o seu rendimento.

“Ele já conseguiu e isso traz uma grande tranquilidade” disse no podcast Stay on Track. “Em certa medida, vai conseguir relaxar. A questão é quanta ambição se tem para continuar a vencer. Sempre pensei que, quando o Michael ganhou um, dois, três, quatro, cinco campeonatos, já teria tido o suficiente, mas depois ainda ganhou mais um ou dois. A alguns pilotos isso dá ainda mais vontade de vencer. Acredito sinceramente que o Lando tem mais do que um título nele. Diria que provavelmente três ou quatro.”

“A questão é se o Oscar vai reagir, porque ele está na mesma equipa e não teve um desempenho fraco. Houve momentos em que perdeu terreno no ano passado. Ele vai passar o inverno a pensar no que precisa de melhorar. Vai aprender a evitar que isso volte a acontecer. Ambos passaram por uma luta pelo título entre si e contra o Max. Aprenderam muito com isso. Será uma dupla forte, mas haverá ainda mais determinação por parte do Oscar para impedir que o Lando volte a vencê-lo.”

Fotos: McLaren