F1: Damon Hill acredita que a Aston Martin pode fazer igual à Brawn GP

Damon Hill acredita que a chegada de Adrian Newey à Aston Martin poderá desencadear uma recuperação profunda da equipa britânica, comparável ao sucesso da Brawn GP em 2009. O antigo campeão do mundo considera que as novas regras técnicas previstas para 2026 podem baralhar a hierarquia da Fórmula 1 e abrir espaço a mudanças inesperadas.

Depois de um período muito competitivo em 2023, quando dispunha do segundo carro mais rápido do pelotão, a Aston Martin entrou numa trajetória descendente. Em 2025 caiu para o sétimo lugar do campeonato e não regressou ao pódio desde o Grande Prémio de São Paulo de 2023.

Para Hill, a aposta em Adrian Newey pode ser decisiva num momento em que a Fórmula 1 se prepara para uma das maiores revoluções técnicas do seu historial. O britânico sublinha que grandes mudanças regulamentares já provocaram surpresas no passado, apontando como exemplo o título conquistado por Jenson Button com a Brawn GP.

O antigo piloto destaca ainda que Newey já trabalha no projeto da Aston Martin há cerca de um ano e meio, o que aumenta as expectativas em torno do impacto que poderá ter no futuro da equipa sediada em Silverstone.

Enquanto o monolugar de 2026 ainda não foi revelado, a Honda já apresentou em Tóquio a sua nova unidade motriz para essa temporada, num contexto em que subsistem dúvidas quanto à competitividade do motor japonês para o regresso oficial à Fórmula 1.

“Sim, é possível. Podemos ver uma surpresa completa” disse Hill, em declarações à talkSPORT. “Algo como quando o Jenson Button ganhou com a Brawn — eles surpreenderam toda a gente porque interpretaram melhor os regulamentos”, afirmou Damon Hill. “O mestre em perceber as regras é o Adrian Newey, que foi para a Aston Martin. Ele deixou a Red Bull e o Max Verstappen, e o Christian Horner também já saiu dessa equipa, mas ele rumou à Aston Martin. Está a trabalhar neste projecto há cerca de 18 meses, por isso estamos à espera que agite a sua varinha mágica sobre a Aston Martin. Pode acontecer.”