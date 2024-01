F1/Dakar, Carlos Sainz Jr. elogia o pai: “Fez um Dakar perfeito” | AutoSport

O ano começa da melhor forma para o clã Sainz. O patriarca, Carlos Sainz, venceu o Dakar 2024 e o filho, Carlos Sainz Jr. não podia estar mais orgulhoso do feito do pai.

O piloto da Ferrari acompanhou a prova com muita atenção e teceu rasgados elogios ao seu pai, que se tornou no primeiro piloto a vencer o Dakar com quatro carros diferentes. Sainz Jr. enalterceu o feito do veterano piloto da Audi:

“Eles fizeram uma corrida fantástica desde o primeiro dia”, explicou um emocionado Sainz Jr. minutos depois de ter sido o primeiro a abraçar o seu pai na linha de chegada em Yanbu, citado pela Marca. “Não cometeram um único erro, foi um Dakar perfeito, o mais inteligente que já vi na minha vida. Ele geriu-o na perfeição. Penso que foi mais inteligente do que qualquer outro e geriu a corrida da forma que sabe. Foi um Dakar muito duro, muito longo, com todos os tipos de terreno, com novas etapas como as 48h. Houve de tudo e ele conseguiu ultrapassar, as etapas-chave são as que ele fez melhor, e isso mostra que ele esteve muito preparado e motivado… e eles conseguiram”, disse.