F1: Daimler garante Mercedes na Fórmula 1

Os rumores continuam de que a Mercedes pode deixar a Fórmula 1, mas a Damiler garante que essa hipótese não está em cima da mesa.

Em comunicado, a marca alemã disse: “A especulação em volta de uma potencial saída da Fórmula 1 não tem fundamento e é irresponsável. O desporto tomou as medidas acertadas para lidar com as consequências da pandemia COVID-19 e o seu futuro financeiro. A nossa intenção é continuar a competir na Fórmula 1 como equipa de fábrica da Mercedes-Benz por muitos anos, com o nosso diretor e parceiro Toto Wolff”.