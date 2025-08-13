F1: Da desilusão à surpresa na Sauber
A Sauber atravessa um período de transição que, em certos momentos, se revelou mais conturbado do que desejado. A entrada da Audi no projeto, preparada desde 2024, trouxe poucas mudanças visíveis até recentemente, mas as últimas seis corridas mostraram uma Sauber revitalizada, com desempenho consistente e pontos regulares.
Transição e mudanças na equipa
Desde a saída da Alfa Romeo e o início do projeto Audi, a Sauber parecia perdida. Problemas técnicos e administrativos levaram a uma remodelação completa do projeto em 2024. Mattia Binotto entrou para liderar o futuro da equipa, acompanhado de Jonathan Wheatley, vindo da Red Bull, como diretor. Ao mesmo tempo, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu foram substituídos por Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, trazendo nova dinâmica à equipa.
Nico Hulkenberg: pódio e consistência
O alemão vinha de uma época muito forte na Haas. Arriscamos a dizer, uma das suas melhores temporadas, senão a melhor, em velocidade e, especialmente, em consistência. O regresso do alemão a tempo inteiro na F1 permitiu ver uma faceta que não tínhamos visto ainda: um Hulkenberg mais positivo, com mais confiança e com mais maturidade. Dizem que os filhos tiram décimas de segundos aos pilotos. Mesmo que “Hulk” tenha perdido um décimo (o que não parece plausível), o que ganhou em consistência compensa e muito. Foi graças a isso que foi chamado para o projeto Audi que começou este ano a abraçar. O pódio é, talvez, um bom presságio para o que lá vem. Mas esta parece ser a melhor versão do piloto, elogiado por tantos, mas com uma estatística em nada condizente com os louvores que recebe.
Gabriel Bortoleto: afirmação gradual
Gabriel Bortoleto também ganhou nova vida com as atualizações. Depois de um começo algo tímido, o talentoso brasileiro mostrou o seu potencial. Pontuou em três das últimas quatro corridas e começa finalmente provar o seu potencial. Com um carro agora mais competitivo, Bortoleto dá passos firmes na sua ainda caminhada de afirmação. Já poucos duvidam que poderá ser um caso sério na F1 e a relação com Hulkenberg é inesperadamente positiva e próxima.
Situação atual e resultados
A Sauber ocupa atualmente o 7.º lugar no Mundial de Construtores com 51 pontos, à frente da Racing Bulls e da Haas. Hulkenberg soma 37 pontos (9.º no campeonato de pilotos) e Bortoleto 14 pontos (17.º), com contributos importantes em corridas como Áustria e Hungria. O ponto alto da temporada foi o 3.º lugar de Hulkenberg na Grã-Bretanha, enquanto a melhor posição na grelha foi 7.º, conseguida por Bortoleto na Hungria. Uma primeira metade de época de extremos, mas com bons indicadores.
Notas de desempenho:
- Sauber: 7/10
- Nico Hulkenberg: 7/10
- Gabriel Bortoleto: 6/10
