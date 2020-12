F1, Cyril Abiteboul: “Vamos ter saudades do Daniel Ricciardo”

Daniel Ricciardo deixou a sua marca na Renault. Depois de um ano morno e da decisão de se mudar para a McLaren, o australiano fez uma época brilhante e levou a equipa aos pódios.

O anúncio da saída de Ricciardo para a McLaren, ainda por altura do confinamento, deu a ideia que este seria um ano longo para o #3, com a equipa a fechar-se, como resposta à “traição”. Mas o talento de Ricciardo tratou de mudar isso. Grandes prestações e pódios apagaram qualquer mágoa e o australiano saiu em grande. Cyril Abiteboul elogiou o trabalho do seu agora ex-piloto:

“O resultado desta pareceria foi positivo e a ironia em tudo isto é que acredito que agora somos uma equipa muito mais forte e ele terá de competir contra uma equipa muito mais forte no próximo ano. Obviamente que teremos saudades, mas também estamos contentes por vê-lo numa grande equipa e esperamos ansiosamente por uma batalha emocionante contra McLaren e Daniel no próximo ano. Penso que não há dúvidas sobre a progressão da equipa este ano”, acrescentou Abiteboul. “O Daniel merece o crédito por ter liderado claramente a equipa, um grupo de pessoas e um grupo de mecânicos e engenheiros que estão a fazer um trabalho notável, no caminho certo”.