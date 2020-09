F1, Cyril Abiteboul: “Trabalhar arduamente para dar ao Fernando o carro que ele quer e merece”

Fernando Alonso esteve recentemente nas fábricas de Fórmula 1 da Renault em Enstone e Viry (Paris), onde foi visto com cores que não vai utilizar em corrida, devido à entrada da Alpine na F1, mas o espanhol ainda deve testar o atual carro, nem que seja num dia de filmagens. Quando questionaram Cyril Abiteboul sobre o tempo que o espanhol passou no simulador, o francês preferiu olhar em frente: “Não tenho a certeza de querer comentar o simulador especificamente porque não é necessariamente a principal força da equipa e estamos a trabalhar arduamente para melhorar nessa área. Esta é tipicamente uma área onde tem havido falta de investimento nos últimos anos, mas numa perspetiva mais ampla, vimos um Fernando Alonso que está feliz por estar de volta não ainda em ação mas sim no ambiente de equipa, em particular uma equipa que ele conhece e onde obviamente tem boas recordações. Mas as recordações não são um reflexo do que vai acontecer, por isso precisamos também de estar atentos ao futuro. Penso que, estando do lado de Viry – porque eu próprio não posso viajar no Reino Unido, não estive no Reino Unido, mas posso dizer-vos que ele ficou realmente impressionado com todas as mudanças em Viry, todas as novas pessoas, a energia, o impulso, a determinação em Viry de que existe no desenvolvimento de uma nova unidade motriz para 2022. Obviamente que sou tendencioso quando digo isto, mas é algo que é extremamente importante para nós. Vi o seu orgulho e a excitação nos seus olhos. Ele também tem sido testemunha de todas as mudanças em Enstone, mas um bom edifício não é mais uma vez uma declaração do que está para vir. Por isso, só precisamos de trabalhar arduamente para nos certificarmos de que ele tem o carro que ele quer, e também que merece”.