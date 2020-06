F1, Cyril Abiteboul: “Não tínhamos interesse em ficar com estas regras”

Os responsáveis da Renault já confirmaram a permanecia da equipa a médio prazo, mas os novos regulamentos foram fundamentais para que tal acontecesse.

Segundo Cyril Abiteboul, sem as mudanças nos regulamentos, a Renault teria abandonado a competição. O responsável da equipa explicou que estiveram sempre em contato com os chefes da marca do losango durante as últimas semanas, em que as notícias dos cortes substanciais nos custos da Renault foram anunciados:

“Temos uma oportunidade nos reunir regularmente com as chefias da Renault”, disse Abiteboul ao Motorsport.com. “Frequentemente, relatamos o que acontece no nosso mundo, que é um mundo muito diferente do negócio de carros de estrada.”

“Tivemos várias ocasiões para trocar informações sobre a direção que a F1 estava a tomar, do ponto de vista estratégico, mas também em termos de marketing, em termos do que está a ser feito para melhorar o programa, para tornar a plataforma de marketing mais valiosa e também para tornar o custo mais razoável – não apenas o custo para participar, mas também o custo para ser competitivo. Como queremos ser competitivos, ficou muito claro que, na configuração atual, não havia absolutamente nenhuma possibilidade de passar da segunda para a primeira metade da tabela.”

“Não tínhamos absolutamente nenhum interesse em fazer parte disso. Mas o limite de orçamento mudou isso, e os regulamentos técnicos mudaram isso. Francamente, é um processo contínuo, não é apenas o processo e os anúncios da semana passada. O processo começou basicamente quando voltamos em 2016. Era nossa expectativa que, em algum momento, houvesse alguns regulamentos financeiros que parassem a corrida ao armamento, também no lado do motor. Nós estamos a fazendo lobby nesse sentido desde então, e claramente com os recentes anúncios não havia razão para não deixar claro que a Renault está totalmente comprometida”.