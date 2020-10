F1, Cyril Abiteboul: “Não espero ser o Plano A do Helmut e do Christian”

Ontem soube-se que a Honda vai sair da Fórmula 1 no final de 2021. Agora, a Red Bull Racing e AlphaTauri procuram uma solução para o futuro, após a saída da Honda.

Prevendo situações semelhantes a FIA criou uma regra no regulamento desportivo que obriga ao fabricante com o menor número de equipas parceiras a fornecer um concorrente que não tenha alternativas.

Para já, ainda nada está decidido, mas o chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, já comentou o sucedido e ao motorsport.com afirmou: “Até agora não houve nenhuma conversa, mas, estando no desporto sabemos dos regulamentos e intendemos cumpri-los. Com certeza que o Helmut e o Christian já estão a movimentar-se com a procura de uma solução. Não espero que sejamos o Plano A deles”.