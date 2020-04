F1, Cyril Abiteboul: “Não esperamos dominar mas queremos lutar por pódio”

A Renault está a apostar tudo nas novas regulamentações para chegar ao topo. Depois de várias promessas por cumprir, a Renault olha para 2022 com esperança redobrada.

Cyril Abiteboul defende que a F1 deve abandonar a tendencia de ter duas camada, com as equipas de topo muito separadas das restantes:

“Precisamos nos afastar do sistema de dois níveis”, disse em entrevista à Autocar. “Por um lado, estamos a fazer um excelente trabalho, com novas iniciativas de marketing, como a serie da Netflix, mas se realmente queremos conquistar novo público, precisamos ter um desporto muito mais competitivo do que o que temos. agora.”

“O que eu realmente gosto nos regulamentos [de 2022] é que, pela primeira vez, foram criadas para o espectáculo, em vez de fazer um espectáculo em consequência de um conjunto de regulamentos”.

Com todas as equipas começando do zero com seus carros de 2022, Abiteboul reconhece que a Renault precisa se destacar.

“Com certeza, não seremos capazes de nos esconder para sempre”, disse ele. “A expectativa deve ser realista e razoável. Mas sim, em 2022 não nos podemos esconder se não formos capazes de lutar por pódios. Não esperamos dominar, mas lutar por pódios é o objetivo”.