F1: Cyril Abiteboul foi para a MecaChrome

Andou ‘desaparecido’ vários meses depois de ter saído da renault no final do ano passado, mas ressurge agora: O antigo chefe da equipa de Fórmula 1 da Renault, Cyril Abiteboul, foi nomeado conselheiro de desporto automóvel da Mecachrome, uma empresa com uma longa história no desporto motorizado, tendo trabalhado durante muito tempo com a Renault F1. Atualmente, a empresa fabricar componentes para a unidade motriz da Renault, que agora a Alpine F1 utiliza. Os motores Mecachrome são também utilizados na F2 e F3.