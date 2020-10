F1, Cyril Abiteboul: “Esteban Ocon não deve ter vergonha do seu desempenho”

Daniel Ricciardo entregou à equipa Renault o primeiro pódio desde o regresso à Fórmula 1 como equipa oficial. Enquanto Daniel Ricciardo está na quarta posição do campeonato de pilotos, com 78 pontos, Esteban Ocon está na 12º posição, com uma diferença de 42 pontos para o australiano.

Esteban Ocon em 2020 está de regresso a tempo inteiro à Fórmula 1, tendo ficado de fora em 2019 depois de perder o seu lugar na Force India/ Racing Point, onde esteve em 2017 e 2018. Apesar da prestação do francês não igualar a de Ricciardo, o chefe de equipa, Cyril Abiteboul, afirma que «a situação não é um desastre. Se incluíres os pontos que ele perdeu devido às questões de fiabilidade, ele estaria mais perto do Daniel. E estamos a falar do Ricciardo. O Ocon nunca teve um companheiro de equipa tão forte. Teve companheiros de equipa fortes, como o Pérez, mas o Daniel é melhor».

Para Abiteboul, Ocon deve continuar a trabalhar para continuar a fazer progressos: «Ele tem de estabelecer objetivos realistas e o desempenho atual não é nenhuma vergonha. Tal como vários jovens pilotos ele por vezes é impaciente, o que leva a pequenos erros. Mas não me preocupa pois ele pode corrigir e com o apoio da equipa isso vai acontecer», finalizou Abiteboul.