F1: Cyril Abiteboul abandona a Renault

Saída de mais um nome sonante da Renault. Cyril Abiteboul abandona a Renault e não irá liderar o projeto Alpine, como se esperava.

Abiteboul tem estado desde o começo do projeto Renault, no regresso da marca francesa à F1 em 2016. Abiteboul esteve ao leme da operação com altos e baixos. Era a face mais visível do projeto, mas a Renault nem sempre conseguiu atingir os objetivos propostos, sofrendo várias reestruturações ao longo do caminho. Foi feito um grande investimento na equipa quer ao nível técnico, quer desportivo, mas apenas em 2020 vimos uma Renault capaz de se bater pelo top 3 por mérito próprio, sem depende de azares alheios, falhando ainda assim o objetivo.

É a segunda grande saída da marca depois de Jerome Stoll se ter demitido do cargo de Presidente da Renault Sport. A Renault nomeou o Director de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios Laurent Rossi para ser o CEO da Alpine.

“Gostaria de agradecer ao Groupe Renault por ter confiado em mim durante muitos anos, particularmente com o relançamento e reconstrução da equipa desde 2016”, disse Abiteboul. “Os sólidos alicerces da equipa de corrida e as entidades em França e Inglaterra construíram ao longo destes anos, a evolução estratégica do desporto para um modelo economicamente mais sustentável, e mais recentemente o projeto Alpine, que proporciona um sentido renovado de significado e dinamismo, apontam todos para uma trajetória muito interessante.

“Gostaria de agradecer a Luca de Meo por me envolver na construção da Unidade de Negócios Alpine e desejo à nova estrutura todo o sucesso”.