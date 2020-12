F1, Cyril Abiteboul: “A Fórmula 1 mostrou os seus extremos em 2020”

De acordo com o chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, a temporada de 2020 mostrou os extremos da Fórmula 1.

Com a pandemia da COVID-19 as equipas juntaram-se na luta ao combate deste vírus, mas em termos do futuro da Fórmula 1, a ‘irmandade’ não esteve assim tão junta, mas, conseguiram assinar um novo Acordo da Concórdia, que incluí várias medidas para reduzir os custos do desporto.

Para Abiteboul: “Penso que vimos os dois extremos na Fórmula 1. Conseguimos mostrar que se o mundo está numa fase muito difícil, o nosso espírito está aqui. Há algo que nos une para além deste desporto”.

“Mas, não podemos esquecer que somos todos rivais. Estamos aqui porque queremos vencer. Talvez as aspirações sejam diferentes, marcas diferentes, mas queremos o melhor para as nossas equipas. É simples e aqui acho que se fez os extremos da Fórmula 1”, finalizou Abiteboul.