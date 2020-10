F1, Cyril Abiteboul: “A equipa não seria o mesmo sem o Daniel Ricciardo”

No Grande Prémio do Eifel, Daniel Ricciardo conquistou o primeiro pódio desde o regresso da Renault como equipa de fábrica. Ricciardo chegou à equipa francesa em 2019, com o primeiro ano a ser difícil, tendo apenas terminado no nono lugar no Campeonato de Pilotos.

Em 2020, a Renault produziu um carro melhor, estando na luta pela terceira posição do Campeonato de Construtores. Após a corrida, o chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, afirmou: «A equipa não seria o mesmo sem o Daniel. O ano passado foi muito doloroso, o que nos levou a todos a tomar medidas. Agora estamos numa posição muito melhor».