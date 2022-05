F1: Custo do GP de Miami superou as expetativas | AutoSport

As grandes festas tornam-se caras e a festa de Miami foi claramente grande. Assim, não é de espantar que a fatura tenha sido também elevada, com os promotores do evento a admitirem que não tiveram lucro.

Tom Garfinkel, responsável pelo evento, admitiu que as despesas foram maiores que as receitas, mas que a organização tentou tudo para tornar o evento inesquecível, não olhando a custos.

“Se me tivesse perguntado há seis meses, teria esperado que o evento desse lucro, considerando a forma como as receitas se desenvolveram. Mas se olharmos para as despesas, não vamos ganhar dinheiro este ano”, disse Garfinkel, citado pela Sky Alemanha. “Foi muito importante para nós oferecer um grande evento. Os custos excederam em muito as nossas expectativas, mas isso foi porque fizemos tudo o que pudemos para representar a marca de Fórmula 1 e o tipo de evento que queríamos oferecer”.

O evento teve casa cheia e os preços dos bilhetes foram dos 500 aos 30 mil dólares. Com mais de 250 mil pessoas durante os três dias e com mais de 85 mil pessoas no dia de corrida, dá para ter uma ideia da receita que poderá ter sido recebida. Mas as primeiras impressões são importantes e os organizadores trataram de fazer tudo para que a primeira corrida em Miami fosse memorável.