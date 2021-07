F1: Custo da reparação do carro de Verstappen atinge mais de 1.5M€ | AutoSport

Christian Horner revelou ontem o valor certo do custo da reparação do monolugar de Max Verstappen. São más notícias, já que será o dobro do valor avançado anteriormente por Helmut Marko. Horner situou a recuperação do em 1.8 milhões de dólares, um pouco mais de 1 500 000 EUR.

Numa altura em que o orçamento está limitado a 145 000 000$ para cada equipa, o custo extra de reparar o carro tem um impacto grande nas contas da Red Bull, ainda para mais, com o desenvolvimento do carro de 2022 a ocorrer também sob o mesmo orçamento.

Para além de ter anunciado o valor da reparação, Horner deixou novamente no ar, a hipótese da sua estrutura apresentar um pedido de revisão do acidente e da penalização imposta a Lewis Hamilton.

O britânico quis ainda responder a Toto Wolff – de forma bem vincada – sobre alguns comentários que tinha lido, onde o austríaco da Mercedes afirmava que a Red Bull tinha levado o caso para o lado pessoal.

“Gostaria de deixar isto bem claro. Este foi um incidente em pista entre dois dos melhores pilotos do mundo. No momento em que se tem um piloto no hospital e a extensão de quaisquer ferimentos ainda não foi esclarecida, o seu carro foi destruído e os comissários penalizaram o piloto dado como responsável, é natural que a emoção entre em jogo, para todos os envolvidos, quer se sintam lesados ou vitoriosos. Também senti que a narrativa de que Max estava a ser ‘excessivamente agressivo’ naquela fase era injustificada. Basta olhar para o facto de Max ter zero pontos de penalização na sua licença e não ter sido considerado culpado de qualquer erro de julgamento nos últimos anos. O novato agressivo de 17 anos da F1, Max Verstappen, a que Hamilton se refere, não é o Max Verstappen de hoje, tal como Hamilton não é o mesmo piloto que era quando entrou no desporto. Ambos os pilotos são, evidentemente, intransigentes no seu estilo de condução, mas ambos são pilotos altamente qualificados com muita experiência. A realidade é que Hamilton encontrou o seu par num carro que é agora competitivo, e concordo que ambos os condutores precisam de mostrar respeito um pelo outro, mas Hamilton foi o agressor no domingo”.