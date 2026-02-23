F1: Curva 6 de Albert Park dedicada a engenheiras da Haas e Red Bull

A Curva 6 do circuito de Albert Park, em Melbourne, será dedicada a duas das engenheiras da Fórmula 1, no âmbito da iniciativa “In Her Corner”, que assinala o Dia Internacional da Mulher durante o Grande Prémio da Austrália de 2026.

Pela primeira vez, uma curva de um circuito de Fórmula 1 receberá o nome de mulheres que desempenham funções técnicas de topo na modalidade. A homenagem distingue Laura Mueller, engenheira de corrida da Haas, e Hannah Schmitz, diretora de estratégia da Red Bull.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Engineers Australia e a Australian Grand Prix Corporation, com o objetivo de promover a representatividade feminina nas áreas de engenharia, tecnologia e ciência. Mueller entrou para a história como a primeira engenheira de corrida a tempo inteiro na Fórmula 1, trabalhando atualmente com Esteban Ocon. Já Schmitz é amplamente reconhecida pelas decisões estratégicas que contribuíram para múltiplas vitórias da Red Bull.

A atribuição da Curva 6 será celebrada com um almoço exclusivo no dia 5 de março, antecedendo o arranque do Grande Prémio, que coincide com o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março.

Laura Mueller afirmou:

“A iniciativa ‘In Her Corner’ promove a importância de mostrar que, se conseguimos ver alguém numa determinada posição, também podemos lá chegar. Fazer parte deste reconhecimento tão cedo na minha carreira na Fórmula 1 é uma honra e espero que motive raparigas e jovens adultas a seguirem uma carreira nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.”

Hannah Schmitz acrescentou:

“Sempre fui curiosa sobre como as coisas funcionam e adorei carros. Para mim, tem sido uma honra absoluta representar a equipa no pódio.”

Katherine Richards, engenheira-chefe da Engineers Australia, sublinhou:

“‘In Her Corner’ celebra o talento, a liderança e a determinação de duas engenheiras que estão a redefinir o que é possível, não apenas na Fórmula 1, mas também na engenharia, tecnologia e gestão.”