F1: Curva 6 de Albert Park dedicada a engenheiras da Haas e Red Bull
A Curva 6 do circuito de Albert Park, em Melbourne, será dedicada a duas das engenheiras da Fórmula 1, no âmbito da iniciativa “In Her Corner”, que assinala o Dia Internacional da Mulher durante o Grande Prémio da Austrália de 2026.
Pela primeira vez, uma curva de um circuito de Fórmula 1 receberá o nome de mulheres que desempenham funções técnicas de topo na modalidade. A homenagem distingue Laura Mueller, engenheira de corrida da Haas, e Hannah Schmitz, diretora de estratégia da Red Bull.
A iniciativa resulta de uma parceria entre a Engineers Australia e a Australian Grand Prix Corporation, com o objetivo de promover a representatividade feminina nas áreas de engenharia, tecnologia e ciência. Mueller entrou para a história como a primeira engenheira de corrida a tempo inteiro na Fórmula 1, trabalhando atualmente com Esteban Ocon. Já Schmitz é amplamente reconhecida pelas decisões estratégicas que contribuíram para múltiplas vitórias da Red Bull.
A atribuição da Curva 6 será celebrada com um almoço exclusivo no dia 5 de março, antecedendo o arranque do Grande Prémio, que coincide com o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março.
Laura Mueller afirmou:
“A iniciativa ‘In Her Corner’ promove a importância de mostrar que, se conseguimos ver alguém numa determinada posição, também podemos lá chegar. Fazer parte deste reconhecimento tão cedo na minha carreira na Fórmula 1 é uma honra e espero que motive raparigas e jovens adultas a seguirem uma carreira nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.”
Hannah Schmitz acrescentou:
“Sempre fui curiosa sobre como as coisas funcionam e adorei carros. Para mim, tem sido uma honra absoluta representar a equipa no pódio.”
Katherine Richards, engenheira-chefe da Engineers Australia, sublinhou:
“‘In Her Corner’ celebra o talento, a liderança e a determinação de duas engenheiras que estão a redefinir o que é possível, não apenas na Fórmula 1, mas também na engenharia, tecnologia e gestão.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI