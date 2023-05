F1: Críticas de Rossi não aumentam pressão sobre Alpine, garante Szafnauer | AutoSport

Laurent Rossi não foi ‘meigo’ com o que disse em declarações ao canal francês Canal+, criticando abertamente a sua equipa. O CEO da Alpine falou em amadorismo e muito dinheiro gasto num projeto que ainda não rentabiliza com resultados em pista. O chefe de equipa, Otmar Szafnauer admitiu em Miami que irá discutir este tema com Rossi.

Szafnauer salientou que as palavras do CEO da marca gaulesa não coloca mais pressão na equipa, tratando-se de “técnicos e engenheiros experientes ao mais alto nível, e nós colocamos pressão sobre nós próprios, por isso temos de resolver o problema”. Por isso mesmo, o chefe de equipa diz não fazer ideia do motivo de surgirem os comentários de Rossi neste momento, “mas eu vou perguntar-lhe. Este fim de semana foi muito atarefado e ainda não tive oportunidade”.

Szafnauer lembrou que a época não tem sido fácil para a sua estrutura. “Tivemos um mau desempenho em Baku, os pilotos bateram um no outro na Austrália e, na primeira corrida, tivemos uma série de penalizações, a começar pelo facto do Esteban ter saído do lugar. Não tem sido um início de época fácil. Não sei, talvez seja por isso que ele fez os comentários, mas tenho de os ler. Tudo o que podemos fazer, quando temos problemas como o de Baku, é encontrar e compreender a causa do que aconteceu e certificarmo-nos de que implementamos o processo ou as pessoas necessárias para que não volte a acontecer”.

O chefe de equipa da Alpine explicou que o mais difícil tem sido extrair a performance em pista, apesar dos dados em simulação, mas que para isso tem muitos dos recursos da equipa a trabalharem nesse aspeto, tratando-se de um problema que tem de ser resolvido nas fábricas de Viry e Enstone.